Средства ПВО за неделю уничтожили более 5600 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю ликвидировали 5695 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, были перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун». Силы ПВО также сбили семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В ночь на 16 октября было уничтожено 644 украинских беспилотника над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Атаки были также перехвачены над Московским регионом, Ленинградской областью, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и акваторией Черного моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 57 беспилотников, летевших на столицу. Над Ростовской областью ночью сбили около 50 БПЛА и одну ракету, рассказал глава региона Юрий Слюсарь.