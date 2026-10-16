Средства ПВО за неделю уничтожили более 5600 украинских БПЛА

В ночь на 16 октября было уничтожено 644 украинских беспилотника над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Атаки были также перехвачены над Московским регионом, Ленинградской областью, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и акваторией Черного моря.