Король Иордании осудил теракт с семью погибшими в церкви Эль-Карака

По словам свидетелей, нападавшие приехали на автомобиле и стреляли по участникам похорон около пяти минут. В момент атаки в церкви и рядом находились от 150 до 200 человек, большинство погибших – в возрасте от 50 до 70 лет. Ответственность за нападение пока никто не взял, отмечает издание.