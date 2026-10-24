Король Иордании осудил теракт с семью погибшими в церкви Эль-Карака
Король Иордании Абдалла II назвал террористической атакой нападение на церковь в регионе Эль-Карак, в результате чего погибли семь человек и 34 получили ранения. Об этом сообщило управление общественной безопасности страны, передает The National.
По данным ведомства, неизвестные ворвались на территорию греческой православной церкви в деревне Хамуд и открыли огонь во время похорон. Глава управления общественной безопасности генерал-майор Абдалла аль-Маайтах сообщил, что поиск нападавших продолжается, 27 раненых находятся в больницах.
Эль-Карак расположен примерно в 100 км к югу от Аммана, столицы Иордании, в регионе проживает христианское меньшинство.
Король Абдалла II заявил, что нападение получит «самый жесткий отпор».
«Те, кто заблуждается, полагая, что пулями можно разделить иорданцев, не имеют шансов перед лицом нашего единства», – написал он в соцсети X. Монарх также посетил пострадавших в больнице. Королева Рания назвала произошедшее «отвратительным преступлением против верующих в Эль-Караке».
Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая заявил, что атаку совершила группа экстремистов, правительство делает все для их поимки. «Иорданцы отвергают этот трусливый террористический акт», – сказал он.
По словам свидетелей, нападавшие приехали на автомобиле и стреляли по участникам похорон около пяти минут. В момент атаки в церкви и рядом находились от 150 до 200 человек, большинство погибших – в возрасте от 50 до 70 лет. Ответственность за нападение пока никто не взял, отмечает издание.