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Главная / Инвестиции /

Рынок акций завершил день и неделю уверенным ростом

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 23 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,43% и составил 2464,32. Индекс РТС вырос на 2,17% и составил 963,91.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 76,28 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

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