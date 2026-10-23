Рынок акций завершил день и неделю уверенным ростом
По состоянию на 19:00 мск 23 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,43% и составил 2464,32. Индекс РТС вырос на 2,17% и составил 963,91.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Группа ЛСР – 583,40 руб. (+6,76%)
«Россети» – 0,06 руб. (+5,37%)
«Русснефть» – 95,60 руб. (+4,71%)
«Интер РАО» – 2,81 руб. (+4,05%)
«Юнипро» – 1,18 руб. (+3,68%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ЮГК – 0,72 руб. (-2,37%)
«Глоракс» – 40,08 руб. (-0,79%)
«Евротранс» – 21,75 руб. (-0,68%)
«Промомед» – 406,75 руб. (-0,46%)
«Лента» – 1739,50 руб. (-0,29%)
Общий объем торгов составил 76,28 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Газпром» – 11,66 млрд руб. (цена 113,97 руб.)
«Лукойл» – 7,22 млрд руб. (цена 6 141 руб.)
Сбербанк ао – 6,02 млрд руб. (цена 292,60 руб.)
«Новатэк» – 5,07 млрд руб. (цена 1178,40 руб.)
«Т-Технологии» – 4,02 млрд руб. (цена 271,08 руб.)