В ОАЭ временно закрыли два пляжа из-за угрозы нефтяного загрязнения

23 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что после разлива нефти с танкера GEM2 в ОАЭ закрыт пляж Умм-эль-Кувейна, который также находится в Шардже. По данным организации, это самый небольшой эмират, где туроператоры продают туры в 6–8 отелей бюджетного и среднего сегмента. Сейчас туроператоры – члены АТОР занимаются переселением туристов из отелей Умм-эль-Кувейна в отели соседних эмиратов.