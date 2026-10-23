В ОАЭ временно закрыли два пляжа из-за угрозы нефтяного загрязнения
Власти эмирата Шарджа в ОАЭ временно закрыли пляж Аль-Хамрия из-за угрозы загрязнения нефтью после разлива с морского танкера. Об этом сообщило бюро по связям со СМИ правительства эмирата в X.
Специализированные службы и другие профильные ведомства принимают меры, чтобы не допустить попадания нефтяного загрязнения на побережье и обеспечить безопасность пляжей.
Власти призвали рыбаков и посетителей прибрежных зон соблюдать ограничения. Жителям и гостям эмирата также рекомендовали получать информацию из официальных источников и не распространять слухи.
23 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что после разлива нефти с танкера GEM2 в ОАЭ закрыт пляж Умм-эль-Кувейна, который также находится в Шардже. По данным организации, это самый небольшой эмират, где туроператоры продают туры в 6–8 отелей бюджетного и среднего сегмента. Сейчас туроператоры – члены АТОР занимаются переселением туристов из отелей Умм-эль-Кувейна в отели соседних эмиратов.