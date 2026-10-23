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Самый северный юг российского виноделия делает ставку на игристое

Волгоградские винодельни развивают игристые вина и ищут свой стиль в условиях сурового климата
Виктор Гвоздев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Волгоградская область постепенно осваивает производство игристых вин за пределами традиционных винодельческих регионов России. Местные производители вынуждены укрывать виноградные лозы на зиму, чтобы защитить их от морозов. При этом весенние заморозки создают дополнительный риск и могут привести к потере значительной части урожая. Винодельня «Зимовец» сделала ставку на игристые вина, а ее представители вместе с коллегами из других виноделен работают над созданием собственной категории для производителей из регионов с похожими условиями. Пока виноделы Нижней Волги только формируют узнаваемый стиль своей продукции, рассчитывая найти нишу за счет особенностей климата, сортов винограда и технологий производства.

Самый северный юг

«Мы не самые северные, мы все-таки юг, но самый северный юг, если быть точным», – описывает регион представитель винодельни «Зимовец» Денис Тайницкий. Хозяйство специализируется на производстве игристых вин классическим методом, при котором вторичное брожение и выдержка проходят в бутылке. Сейчас на это направление приходится около 80% производства винодельни в натуральном выражении, отметил Тайницкий.

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Бизнес / Торговля и услуги

Одно из преимуществ такого выбора – возможность длительной выдержки игристых вин на осадке перед продажей, что позволяет производителю гибче планировать выпуск и реализацию продукции. «Зимовец» выдерживает свои игристые от 12 до 36 месяцев.

Тайницкий пояснил, что площадь виноградников хозяйства составляет около 10 га, производство – примерно 25 000 бутылок в год. Фактический объем зависит от урожайности и погодных условий. Специализация на игристых винах позволяет хозяйству сосредоточить ресурсы на выбранной технологии производства.

Регион пока ищет свой стиль

Волгоградская область – это не единственная территория за пределами традиционных винодельческих центров, где появляются новые хозяйства. 

Винный критик Артур Саркисян отмечает развитие виноделия в Самарской и Московской областях. По его оценке, климатические изменения постепенно расширяют географию виноградарства, а производителям приходится подбирать сорта, способные нормально созревать в новых условиях.

При этом появление виноделен в новых регионах не означает, что южные территории утратят свои преимущества. Винодел Кирилл Бардаков, работающий с проектом «Дом Гало» и собственным небольшим производством, считает, что изменения климата заставят виноделов искать новые подходы, но не отменят значения традиционных терруаров.

Для Нижней Волги такой поиск еще продолжается. По словам Тайницкого, в регионе есть пять лицензированных виноделен, среди которых «Зимовец», «Вилла София», «Покровская», хозяйство Дмитрия Гусева и «Хвалынский берег». Есть и проекты, которые уже заложили виноградники или строят производственные площадки, но пока не выпускают вино.

Формирование единого регионального винодельческого стиля зависит не только от климатических условий и используемых сортов винограда, но и от технологий производства. Важную роль может сыграть работа с дрожжами: по словам Тайницкого, производители рассчитывают экспериментировать с подходящими штаммами, чтобы лучше раскрывать особенности местного сырья. Такие исследования ведутся, в частности, в Курчатовском институте, но получить необходимые разработки для практического использования пока непросто.

Ставка на местные сорта

Одним из способов формирования региональной идентичности виноделия может стать использование местных сортов винограда и их гибридов. По словам Тайницкого, винодельня «Зимовец» изучает потенциал цимлянского черного, красностопа золотовского и сибирского, а также гибридных сортов. При этом хозяйство не отказывается и от использования международных сортов винограда.

Красностоп золотовский, отмечает Тайницкий, еще недостаточно изучен в местных условиях, поэтому для оценки его потенциала необходим дальнейший опыт выращивания и производства вина. Отдельное значение для хозяйства имеет корнесобственная культура виноградников. По словам Тайницкого, лозы здесь выращивают на собственных корнях, без прививки на подвои.

«Мы не Шампань»

Первые эксперименты с производством игристых вин классическим методом «Зимовец» провел в 2021 г., рассказал Тайницкий. Тогда хозяйство выпустило пробную партию из 700 бутылок. В следующем сезоне винодельня продолжила работу, а из урожая 2023 г. заложила на выдержку уже 12 000 бутылок.

В 2024 г. винодельня впервые провела фестиваль «NeШампань», объединивший идею северного терруара и специализации на классических игристых винах. Его название отражает стремление производителя найти собственный путь, а не копировать известный французский винодельческий регион. «Мы никогда не будем как они, они никогда не будут как мы. Мы всегда будем разные», – говорит Тайницкий.

Инициатива не ограничивается продвижением одной винодельни. Тайницкий рассказывает, что производители из регионов с укрывным виноградарством пытаются объединиться, чтобы создать собственную классификацию игристых вин, произведенных классическим методом.

Тихие и игристые вина

Вина делятся на тихие и игристые в зависимости от содержания растворенного углекислого газа. Тихие вина практически не образуют пузырьков при наливании в бокал. К ним относится большинство красных, белых и розовых вин. Игристые вина содержат растворенный углекислый газ, который выделяется в виде пузырьков после открытия бутылки. К этой категории относятся, например, шампанское и просекко. При этом шампанское производится классическим методом, предусматривающим вторичное брожение в бутылке, а просекко – преимущественно резервуарным методом, при котором вторичное брожение проходит в герметичных емкостях.

По словам Тайницкого, покупателю, которому понравилось определенное российское игристое вино, бывает трудно подобрать близкий по стилю аналог, если конкретного вина нет в продаже. В традиционных винодельческих странах ориентироваться в ассортименте помогают категории и региональные обозначения. Российские производители, участвующие в инициативе, рассчитывают разработать дополнительные критерии, которые позволят объединять игристые вина со схожими характеристиками.

Тайницкий уверен, что создание собственной категории могло бы помочь и ритейлу: продавцам было бы проще подбирать альтернативы, а потребителям – понимать, какие вина близки по стилю. При этом речь идет не о создании российского аналога Шампани, а о формировании самостоятельного предложения, учитывающего особенности местного виноградарства и производства.

Перспектива зависит от устойчивости производства

В целом, эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что развитие виноделия в Волгоградской области зависит от того, смогут ли хозяйства справляться с климатическими рисками и формировать стабильное производство. Укрытие защищает лозу зимой, но не спасает от возвратных заморозков. Небольшие площади и колебания урожайности затрудняют планирование, а создание регионального стиля требует многолетней работы с сортами и технологиями.

Пока Нижняя Волга не может предложить рынку единый узнаваемый стиль, об этом говорят и представители отрасли, и винные критики, и виноделы. Но местные хозяйства уже определяют направление развития: игристые вина классическим методом производства, работа с местными сортами и поиск собственных технологических решений. Если производителям удастся объединить усилия и объяснить покупателю особенности своей продукции, «самый северный юг» сможет стать самостоятельной частью российской винной карты.

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