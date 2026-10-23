Самый северный юг российского виноделия делает ставку на игристое

Волгоградская область постепенно осваивает производство игристых вин за пределами традиционных винодельческих регионов России. Местные производители вынуждены укрывать виноградные лозы на зиму, чтобы защитить их от морозов. При этом весенние заморозки создают дополнительный риск и могут привести к потере значительной части урожая. Винодельня «Зимовец» сделала ставку на игристые вина, а ее представители вместе с коллегами из других виноделен работают над созданием собственной категории для производителей из регионов с похожими условиями. Пока виноделы Нижней Волги только формируют узнаваемый стиль своей продукции, рассчитывая найти нишу за счет особенностей климата, сортов винограда и технологий производства.