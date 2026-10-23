Минсельхоз поддержал проведение эксперимента по онлайн-продаже российского вина

Соответствующий законопроект разработало правительство и внесло в нижнюю палату в 2023 г. Депутаты возобновили работу над ним только в 2026 г. Согласно документу, эксперимент будет проводиться в Москве и Московской области. По задумке авторов, на специализированном сайте «Почты России» покупатель сможет выбрать вино (в том числе крепленое и игристое), произведенное из выращенного в России винограда.