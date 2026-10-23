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Минсельхоз поддержал проведение эксперимента по онлайн-продаже российского вина

Он будет способствовать развитию винной культуры в стране, отметили в ведомстве
Виктор Гвоздев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минсельхоз поддерживает инициативу о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже российского вина. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. Она создаст дополнительные механизмы, направленные на более активное продвижение на потребительском рынке вин небольших виноделен, делая такую продукцию более конкурентоспособной, отметил представитель ведомства.

В Минсельхозе также считают, что эксперимент позволит шире информировать потребителей о разнообразии и качестве российских вин, винодельнях, культурных традициях и истории производства. Это будет способствовать развитию винной культуры в стране, добавил он.

Соответствующий законопроект разработало правительство и внесло в нижнюю палату в 2023 г. Депутаты возобновили работу над ним только в 2026 г. Согласно документу, эксперимент будет проводиться в Москве и Московской области. По задумке авторов, на специализированном сайте «Почты России» покупатель сможет выбрать вино (в том числе крепленое и игристое), произведенное из выращенного в России винограда.

Борис Титов ожидает рассмотрения в Госдуме законопроекта об онлайн-продаже вина

Бизнес / Торговля и услуги

Вино будет храниться на складах «Почты России», а доставляться по указанному покупателем адресу или в почтовое отделение не ранее чем через 24 часа после подтверждения заказа, говорится в законопроекте.

Предполагается, что при передаче заказа возраст покупателя будут проверять через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или с помощью документа, удостоверяющего возраст. Если подтвердить совершеннолетие не удастся, вино покупателю не продадут.

Ранее основной владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов рассказал «Ведомостям», что законопроект об онлайн-продаже вина может быть вынесен на первое чтение в Госдуме в ближайшее время. По его словам, подготовленный вариант документа получил поддержку правительства.

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