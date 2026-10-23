Борис Титов ожидает рассмотрения в Госдуме законопроекта об онлайн-продаже вина

Законопроект, предусматривающий возможность онлайн-продажи вина, может быть вынесен на первое чтение в Госдуме в ближайшее время. Об этом рассказал «Ведомостям» основной владелец ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов в кулуарах V Российского винодельческого форума в Геленджике.