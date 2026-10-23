Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,035-1,07%NKNC47,4-0,84%CHKZ14 900-1%IMOEX2 462,89+1,37%RTSI956,37+1,37%RGBI111,8-0,18%RGBITR772,53-0,14%
Главная / Бизнес /

Борис Титов ожидает рассмотрения в Госдуме законопроекта об онлайн-продаже вина

По его словам, он получил поддержку правительства
Виктор Гвоздев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Законопроект, предусматривающий возможность онлайн-продажи вина, может быть вынесен на первое чтение в Госдуме в ближайшее время. Об этом рассказал «Ведомостям» основной владелец ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов в кулуарах V Российского винодельческого форума в Геленджике.

По его словам, дискуссия вокруг дистанционной торговли алкоголем продолжается из-за опасений ведомств, отвечающих за здоровье граждан, относительно возможного роста потребления спиртного. Сторонники инициативы, в свою очередь, считают, что развитие онлайн-продаж вина не обязательно приведет к увеличению потребления крепкого алкоголя.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её