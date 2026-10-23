Борис Титов ожидает рассмотрения в Госдуме законопроекта об онлайн-продаже вина

Борис Титов ожидает рассмотрения в Госдуме законопроекта об онлайн-продаже винаПо его словам, он получил поддержку правительства
Законопроект, предусматривающий возможность онлайн-продажи вина, может быть вынесен на первое чтение в Госдуме в ближайшее время. Об этом рассказал «Ведомостям» основной владелец ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов в кулуарах V Российского винодельческого форума в Геленджике.
По его словам, дискуссия вокруг дистанционной торговли алкоголем продолжается из-за опасений ведомств, отвечающих за здоровье граждан, относительно возможного роста потребления спиртного. Сторонники инициативы, в свою очередь, считают, что развитие онлайн-продаж вина не обязательно приведет к увеличению потребления крепкого алкоголя.
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