В этот же день хорватское издание Advance писало, что Стармер и Макрон готовят для президента США Дональда Трампа «сценарий третьей мировой войны». Утверждается, что политики хотят предложить американскому лидеру отправку 30 000 миротворцев на Украину под предлогом обеспечения мира. При этом, по данным издания, такой план содержит множество противоречий и не отражает истинных намерений европейских политиков, не заинтересованных в скорейшем прекращении конфликта.