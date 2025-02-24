Times: Стармер и Макрон хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены уговорить американского лидера Дональда Трампа не проводить двусторонних переговоров с Россией. Об этом пишет The Times.
«Высокопоставленные дипломатические источники сообщили, что оба политика попытаются убедить Трампа не проводить двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины в будущем», – говорится в материале.
Отмечается, что Стармер и Макрон условились скоординировать свои подходы в попытке повлиять на план Трампа по прекращению украинского конфликта. По данным издания, Макрон уже провел отдельные переговоры с американским лидером 24 февраля, а Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне 27 февраля.
О том, что Макрон и Стармер посетят Вашингтон для встречи с Трампом, 19 февраля сообщал советник по национальной безопасности США Майк Уолтц. 23 февраля Макрон сообщил, что обсудил украинский конфликт со Стармером, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В этот же день хорватское издание Advance писало, что Стармер и Макрон готовят для президента США Дональда Трампа «сценарий третьей мировой войны». Утверждается, что политики хотят предложить американскому лидеру отправку 30 000 миротворцев на Украину под предлогом обеспечения мира. При этом, по данным издания, такой план содержит множество противоречий и не отражает истинных намерений европейских политиков, не заинтересованных в скорейшем прекращении конфликта.