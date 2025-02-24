Макрон обсудил ситуацию на Украине с европейскими лидерами
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил украинский конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером Германии Олафом Шольцем и рядом других лидеров. Об этом он сообщил в соцсети X.
Беседы состоялись 23 февраля.
«За последние несколько часов я разговаривал с фон дер Ляйен, Коштой, Шольцем, [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером, [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом и [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном», – написал Макрон.
Французский лидер отметил, что по результатам обсуждений, которые состоялись за последние несколько дней «с европейскими коллегами и союзниками», «мы полны решимости обеспечить справедливое, прочное и долгосрочное возвращение мира на Украину, а также укрепить безопасность европейцев в ходе всех предстоящих переговоров».
В ходе телефонного разговора Макрона с Эрдоганом президент Турции призвал своего собеседника начать переговоры по урегулированию украинского кризиса со всеми сторонами конфликта. По его словам, Турция готова организовать и принять такие переговоры.
19 февраля советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что Макрон и Стармер посетят Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом на текущей неделе .