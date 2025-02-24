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Макрон обсудил ситуацию на Украине с европейскими лидерами

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил украинский конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером Германии Олафом Шольцем и рядом других лидеров. Об этом он сообщил в соцсети X.

Беседы состоялись 23 февраля.

«За последние несколько часов я разговаривал с фон дер Ляйен, Коштой, Шольцем, [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером, [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом и [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном», – написал Макрон.

Французский лидер отметил, что по результатам обсуждений, которые состоялись за последние несколько дней «с европейскими коллегами и союзниками», «мы полны решимости обеспечить справедливое, прочное и долгосрочное возвращение мира на Украину, а также укрепить безопасность европейцев в ходе всех предстоящих переговоров».

В ходе телефонного разговора Макрона с Эрдоганом президент Турции призвал своего собеседника начать переговоры по урегулированию украинского кризиса со всеми сторонами конфликта. По его словам, Турция готова организовать и принять такие переговоры.

19 февраля советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что Макрон и Стармер посетят Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом на текущей неделе .

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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