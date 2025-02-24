Макрон обсудил ситуацию на Украине с европейскими лидерами

Французский лидер отметил, что по результатам обсуждений, которые состоялись за последние несколько дней «с европейскими коллегами и союзниками», «мы полны решимости обеспечить справедливое, прочное и долгосрочное возвращение мира на Украину, а также укрепить безопасность европейцев в ходе всех предстоящих переговоров».