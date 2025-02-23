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Эрдоган призвал Макрона вести переговоры со всеми сторонами конфликта на Украине

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы турецкий лидер призвал начать переговоры по урегулированию украинского кризиса со всеми сторонами конфликта.

Эрдоган добавил, что Турция готова организовать и принять такие переговоры. Также он напомнил, что переговоры с участием России и Украины уже проходили в Турции в прошлом.

«Важно начать переговорный процесс, который не исключает страны, вовлеченные в конфликт», – заявили в канцелярии Эрдогана.

Помимо Украины стороны обсудили и ряд других вопросов, включая ситуацию в секторе Газа. Эрдоган указал Макрону, что Турция считает неприемлемым американский план по переселению палестинцев в Египет или другую страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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