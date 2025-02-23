Эрдоган призвал Макрона вести переговоры со всеми сторонами конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы турецкий лидер призвал начать переговоры по урегулированию украинского кризиса со всеми сторонами конфликта.
Эрдоган добавил, что Турция готова организовать и принять такие переговоры. Также он напомнил, что переговоры с участием России и Украины уже проходили в Турции в прошлом.
«Важно начать переговорный процесс, который не исключает страны, вовлеченные в конфликт», – заявили в канцелярии Эрдогана.
Помимо Украины стороны обсудили и ряд других вопросов, включая ситуацию в секторе Газа. Эрдоган указал Макрону, что Турция считает неприемлемым американский план по переселению палестинцев в Египет или другую страну.