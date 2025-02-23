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CNN Türk: Лавров обсудит с главой МИД Турции Сирию и урегулирование на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом урегулирование на Украине и ситуацию в Сирии, сообщает CNN Türk.

По данным телеканала, встреча состоится в понедельник, 24 февраля.

«Главной повесткой дня встречи Фидана и Лаврова станет присутствие Москвы в Сирии и мирные переговоры без участия Украины», – пишет CNN Türk. 

Лавров и Фидан 20 февраля провели переговоры на полях встречи «группы двадцати» (G20). Как сообщал МИД РФ, министры обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере и обменялись мнениями «по некоторым международным и региональным сюжетам». Лавров и Фидан обсудили ситуацию внутри Сирии, российский министр также проинформировал коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров.

Российский министр также поговорил с Фиданом об урегулировании украинского конфликта, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил в ОАЭ о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган затем назвал Турцию идеальным местом для возможных переговоров России, Украины и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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