CNN Türk: Лавров обсудит с главой МИД Турции Сирию и урегулирование на Украине

Российский министр также поговорил с Фиданом об урегулировании украинского конфликта, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил в ОАЭ о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган затем назвал Турцию идеальным местом для возможных переговоров России, Украины и США.