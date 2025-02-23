CNN Türk: Лавров обсудит с главой МИД Турции Сирию и урегулирование на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом урегулирование на Украине и ситуацию в Сирии, сообщает CNN Türk.
По данным телеканала, встреча состоится в понедельник, 24 февраля.
«Главной повесткой дня встречи Фидана и Лаврова станет присутствие Москвы в Сирии и мирные переговоры без участия Украины», – пишет CNN Türk.
Лавров и Фидан 20 февраля провели переговоры на полях встречи «группы двадцати» (G20). Как сообщал МИД РФ, министры обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере и обменялись мнениями «по некоторым международным и региональным сюжетам». Лавров и Фидан обсудили ситуацию внутри Сирии, российский министр также проинформировал коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров.
Российский министр также поговорил с Фиданом об урегулировании украинского конфликта, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил в ОАЭ о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган затем назвал Турцию идеальным местом для возможных переговоров России, Украины и США.