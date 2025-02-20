Главы МИД России и Турции обсудили урегулирование конфликта на Украине

Лавров и Фидан провели переговоры на полях встречи «Группы двадцати» (G20). Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, министры обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также обменялись мнениями «по некоторым международным и региональным сюжетам». Лавров и Фидан обсудили ситуацию внутри Сирии, российский министр также проинформировал коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров.