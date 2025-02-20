Главы МИД России и Турции обсудили урегулирование конфликта на Украине
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе.
«В ходе встречи обсуждался процесс прекращения конфликта между Украиной и Россией», – сообщает источник.
Лавров и Фидан провели переговоры на полях встречи «Группы двадцати» (G20). Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, министры обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также обменялись мнениями «по некоторым международным и региональным сюжетам». Лавров и Фидан обсудили ситуацию внутри Сирии, российский министр также проинформировал коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров.
Встреча глав МИД G20 проходит в Южно-Африканской Республике с 20 по 21 февраля. Лавров также провел встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, министром иностранных дел Китая Ван И и министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом.