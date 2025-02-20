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Главы МИД России и Турции обсудили урегулирование конфликта на Украине

Ведомости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе.

«В ходе встречи обсуждался процесс прекращения конфликта между Украиной и Россией», – сообщает источник.

Лавров и Фидан провели переговоры на полях встречи «Группы двадцати» (G20). Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, министры обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также обменялись мнениями «по некоторым международным и региональным сюжетам». Лавров и Фидан обсудили ситуацию внутри Сирии, российский министр также проинформировал коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров.

Встреча глав МИД G20 проходит в Южно-Африканской Республике с 20 по 21 февраля. Лавров также провел встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, министром иностранных дел Китая Ван И и министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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