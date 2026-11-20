19 ноября Путин завершил поездку в Китай, где принял участие в саммите АТЭС. Тогда же он выступил перед журналистами по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. Путин назвал встречу первой в своем роде и страницей в истории дипломатии. Президент рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине. Среди других тем выступления были европейская архитектура безопасности, отношения с Западом и ответные меры на атаки по Крымскому мосту.