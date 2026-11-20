Путин прибыл в Таджикистан
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Об этом сообщает Кремль.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил Путина у трапа самолета. Лидеры пожали руки и обнялись.
12 ноября Путин встречался с Рахмоном в Кремле. Таджикский лидер прибыл в Москву для участия в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 11 ноября Рахмон принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в российской столице под председательством Путина.
19 ноября Путин завершил поездку в Китай, где принял участие в саммите АТЭС. Тогда же он выступил перед журналистами по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. Путин назвал встречу первой в своем роде и страницей в истории дипломатии. Президент рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине. Среди других тем выступления были европейская архитектура безопасности, отношения с Западом и ответные меры на атаки по Крымскому мосту.