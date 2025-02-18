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Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров России, Украины и США

Ведомости

Турция является идеальным местом для возможных переговоров России, Украины и США, считает президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наша страна станет идеальным местом для переговоров, которые, скорее всего, состоятся между Россией, Украиной и США в предстоящий период», – сказал он (цитата по Anadolu).

В ноябре 2024 г. министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet заявил, что Анкара продолжает поставлять оружие Украине, при этом заявляет о готовности оказывать посреднические услуги, что не может не вызывать удивления. Министр при этом упомянул содействие Турции в урегулировании украинского кризиса весной 2022 г.

18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На них, в частности, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Представители Украины не присутствовали на переговорах. Украинский лидер Зеленский заявил, что не признает эти переговоры, поскольку «опять обсуждают Украину, но без Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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