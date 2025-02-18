Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров России, Украины и США

В ноябре 2024 г. министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet заявил, что Анкара продолжает поставлять оружие Украине, при этом заявляет о готовности оказывать посреднические услуги, что не может не вызывать удивления. Министр при этом упомянул содействие Турции в урегулировании украинского кризиса весной 2022 г.