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Лавров: сотрудничество Турции с Украиной по оружию «вызывает удивление»

Ведомости

Турция продолжает поставлять оружие вооруженным силам Украины, при этом заявляет о готовности оказывать посреднические услуги, что не может не вызывать удивления. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet.

«Турецкое оружие используется вооруженными силами Украины для убийства российских военнослужащих и мирных граждан», – отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Турция способна внести значительный вклад в дальнейшее развитие БРИКС. Решение о ее вступлении, по словам министра, будет принято совместно с другими участниками.

Лавров упомянул содействие Турции в урегулировании украинского кризиса весной 2022 г., когда страна выступила площадкой для переговоров России и Украины.

В конце октября канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия, в частности истребителей Eurofighter, в Турцию. Соответствующее заявление они сделали 19 октября по итогам переговоров в резиденции Долмабахче в Стамбуле. «Турция – член НАТО, и поэтому мы всегда принимаем решения, которые подразумевают конкретные поставки. Это само собой разумеется», – сказал Шольц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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