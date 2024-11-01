Лавров: сотрудничество Турции с Украиной по оружию «вызывает удивление»

В конце октября канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия, в частности истребителей Eurofighter, в Турцию. Соответствующее заявление они сделали 19 октября по итогам переговоров в резиденции Долмабахче в Стамбуле. «Турция – член НАТО, и поэтому мы всегда принимаем решения, которые подразумевают конкретные поставки. Это само собой разумеется», – сказал Шольц.