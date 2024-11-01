Лавров: сотрудничество Турции с Украиной по оружию «вызывает удивление»
Турция продолжает поставлять оружие вооруженным силам Украины, при этом заявляет о готовности оказывать посреднические услуги, что не может не вызывать удивления. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet.
«Турецкое оружие используется вооруженными силами Украины для убийства российских военнослужащих и мирных граждан», – отметил министр.
При этом Лавров подчеркнул, что Турция способна внести значительный вклад в дальнейшее развитие БРИКС. Решение о ее вступлении, по словам министра, будет принято совместно с другими участниками.
Лавров упомянул содействие Турции в урегулировании украинского кризиса весной 2022 г., когда страна выступила площадкой для переговоров России и Украины.
В конце октября канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия, в частности истребителей Eurofighter, в Турцию. Соответствующее заявление они сделали 19 октября по итогам переговоров в резиденции Долмабахче в Стамбуле. «Турция – член НАТО, и поэтому мы всегда принимаем решения, которые подразумевают конкретные поставки. Это само собой разумеется», – сказал Шольц.