Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%VEON-RX87,9+1,15%MGKL0,56+5,57%IMOEX2 473,2+0,72%RTSI948,53+0,3%RGBI111,91-0,03%RGBITR776,83+0,01%
Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ

Президент подтвердил, что встреча делегаций запланирована на 10 ноября
Сергей Пахомов
Михаил Метцель \ ТАСС
Михаил Метцель \ ТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил с участниками Совбеза РФ предстоящие трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. В ходе заседания также обсуждалось обеспечение и укрепление продовольственной безопасности в стране.

«Во вторник должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах, за что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам», – отметил российский лидер.

Глава государства заявил, что в преддверии запланированных на 10 октября переговоров пригласил на совещание коллег, которые примут в них участие, и предложил кратко обсудить эту тему.

3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что почти все участники российской делегации на переговорах по Украине регулярно докладывают по текущим вопросам российскому лидеру.

В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Песков, в свою очередь, отметил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский.

2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь