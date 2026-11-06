Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ

В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Песков, в свою очередь, отметил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский.