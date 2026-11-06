Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ

Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭПрезидент подтвердил, что встреча делегаций запланирована на 10 ноября
Президент России Владимир Путин обсудил с участниками Совбеза РФ предстоящие трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. В ходе заседания также обсуждалось обеспечение и укрепление продовольственной безопасности в стране.
«Во вторник должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах, за что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам», – отметил российский лидер.
Глава государства заявил, что в преддверии запланированных на 10 октября переговоров пригласил на совещание коллег, которые примут в них участие, и предложил кратко обсудить эту тему.
3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что почти все участники российской делегации на переговорах по Украине регулярно докладывают по текущим вопросам российскому лидеру.
В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Песков, в свою очередь, отметил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский.
2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон.