Генерал НАТО признал невозможность защититься от российских ракет на 100%
У НАТО нет оружия, которое могло бы противостоять российским системам. Об этом газете Times заявил командующий объединенными силами альянса генерал Инго Герхарц, отвечающий за оборону центральной и восточной Европы.
«Посмотрите на темпы производства российских реактивных дронов, крылатых ракет и баллистических ракет. От них мы не можем защититься на 100%», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
22 октября постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия получает все больше свидетельств системной подготовки европейских стран к военному конфликту. Он сослался на сообщения европейских СМИ о намерении стран НАТО до конца октября обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией.
30 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой, но не хочет ее. Он отметил, что многие европейские страны заявляют о необходимости быть готовыми к войне к 2030 г. «Но они сейчас не добились своей цели нанести «стратегическое поражение» России, вряд ли это будет возможно к 2030 г. А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет», – резюмировал российский лидер.