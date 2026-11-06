Генерал НАТО признал невозможность защититься от российских ракет на 100%

30 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой, но не хочет ее. Он отметил, что многие европейские страны заявляют о необходимости быть готовыми к войне к 2030 г. «Но они сейчас не добились своей цели нанести «стратегическое поражение» России, вряд ли это будет возможно к 2030 г. А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет», – резюмировал российский лидер.