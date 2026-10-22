Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,15-0,62%BLNG8,790%BRZL1 194-1,49%IMOEX2 425,53-0,87%RTSI941,88+0,17%RGBI112+0,21%RGBITR773,65+0,23%
Главная / Политика /

Полянский: Россия видит все больше признаков подготовки ЕС к войне

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия получает все больше свидетельств системной подготовки европейских стран к военному конфликту, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации, передает ТАСС.

Дипломат сослался на сообщения европейских СМИ о намерении стран НАТО до конца октября обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией. По его словам, параллельно проходят военные учения и испытания в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии с участием военнослужащих нескольких европейских государств.

Полянский также заявил, что в ноябре «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину в ходе учений в Польше. «И после этого нас пытаются убедить, что именно Россия угрожает Европе войной? Факты-то свидетельствуют как раз об обратном», – подчеркнул постпред.

15 октября Полянский заявил, что Россия вынуждена готовить военный ответ на ядерные учения НАТО Steadfast Noon у своих границ. В маневрах, начавшихся 13 октября, участвуют военнослужащие 17 стран альянса.

16 октября в Эстонии начались совместные учения с Германией Brave Blue 26. Военные отрабатывают прием, размещение и логистическое обеспечение немецких подразделений на случай кризиса или войны. Маневры продлятся до 27 октября.

14 июля премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал первые учения «коалиции желающих» с участием военных Великобритании и Франции осенью 2026 г. По его словам, они направлены на подготовку к обеспечению безопасности в регионе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь