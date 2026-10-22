Полянский: Россия видит все больше признаков подготовки ЕС к войне

Полянский также заявил, что в ноябре «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину в ходе учений в Польше. «И после этого нас пытаются убедить, что именно Россия угрожает Европе войной? Факты-то свидетельствуют как раз об обратном», – подчеркнул постпред.