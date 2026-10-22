Полянский: Россия видит все больше признаков подготовки ЕС к войне
Россия получает все больше свидетельств системной подготовки европейских стран к военному конфликту, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации, передает ТАСС.
Дипломат сослался на сообщения европейских СМИ о намерении стран НАТО до конца октября обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией. По его словам, параллельно проходят военные учения и испытания в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии с участием военнослужащих нескольких европейских государств.
Полянский также заявил, что в ноябре «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину в ходе учений в Польше. «И после этого нас пытаются убедить, что именно Россия угрожает Европе войной? Факты-то свидетельствуют как раз об обратном», – подчеркнул постпред.
15 октября Полянский заявил, что Россия вынуждена готовить военный ответ на ядерные учения НАТО Steadfast Noon у своих границ. В маневрах, начавшихся 13 октября, участвуют военнослужащие 17 стран альянса.
16 октября в Эстонии начались совместные учения с Германией Brave Blue 26. Военные отрабатывают прием, размещение и логистическое обеспечение немецких подразделений на случай кризиса или войны. Маневры продлятся до 27 октября.
14 июля премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал первые учения «коалиции желающих» с участием военных Великобритании и Франции осенью 2026 г. По его словам, они направлены на подготовку к обеспечению безопасности в регионе.