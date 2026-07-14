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Туск: осенью в Польше пройдут учения «коалиции желающих»

Ведомости

Первые учения стран «коалиции желающих» с участием военных Великобритании и Франции пройдут осенью 2026 г. на территории Польши. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

По его словам, учения направлены на подготовку участников коалиции к обеспечению безопасности в регионе.

Туск отметил, что предстоящие учения будут международного уровня. Он уточнил, что основными участниками станут подразделения Франции и Великобритании, однако Польша с самого начала задействована в подготовке мероприятий. В частности, за вопросы логистики и организации отвечает польское командование, расположенное в Быдгоще.

Баннер саммита «коалиции желающих» упал при прибытии Зеленского

Политика / Международные новости

13 июля в Париже прошла встреча в рамках саммита представителей стран – участниц «коалиции желающих». Встречу анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон 8 июля по итогам саммита НАТО. По его словам, на встрече государства должны были обсудить планы по использованию своего промышленного потенциала в рамках помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль будет внимательно следить за саммитом «коалиции желающих». По его словам, в объединение входят страны, которые, по мнению Москвы, выступают за продолжение конфликта, а не за его урегулирование. Он также отметил, что их расчеты на стратегическое поражение России являются ошибочными.

24 февраля также прошла встреча «коалиции желающих», на которой Макрон выразил сомнения в возможности скорого достижения мира на Украине. По мнению французского лидера, у России якобы отсутствует стремление заключить мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что работу по урегулированию необходимо продолжать.

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