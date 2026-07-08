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Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» в Париже 13 июля

Ведомости

Представители стран – участниц так называемой «коалиции желающих» проведут новую встречу в Париже 13 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО.

«13 июля в Париже вновь соберется коалиция желающих», - сказал французский лидер (цитата по «РИА Новости»).

По словам Макрона, на встрече государства обсудят планы по использованию своего промышленного потенциала в рамках помощи Киеву. Кроме того, ожидаются новые объявления и планирование совместных военных учений.

В феврале в ходе встречи «коалиции желающих» Макрон выразил сомнения в возможности скорого достижения мира на Украине. «Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», – сказал он. Французский лидер также подчеркнул, что работу по урегулированию необходимо продолжать. 

Тогда агентство Bloomberg сообщило, что администрация США рассчитывает заключить мирный договор по Украине к 4 июля. Собеседники издания говорили, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям. А все раунды переговоров, состоявшиеся в Абу-Даби и Женеве, пока так и не привели к разрешению конфликта, отмечало агентство.

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