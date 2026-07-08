Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» в Париже 13 июля

Тогда агентство Bloomberg сообщило, что администрация США рассчитывает заключить мирный договор по Украине к 4 июля. Собеседники издания говорили, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям. А все раунды переговоров, состоявшиеся в Абу-Даби и Женеве, пока так и не привели к разрешению конфликта, отмечало агентство.