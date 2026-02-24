Bloomberg: США хотят до 4 июля заключить сделку по Украине
Администрация США рассчитывает заключить соглашение по урегулированию на Украине к 4 июля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.
По данным агентства, Вашингтон стремится достичь договоренности до начала торжеств, приуроченных к 250-й годовщине независимости США.
Собеседники Bloomberg отмечают, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям. А все раунды переговоров, состоявшиеся в Абу-Даби и Женеве, пока так и не привели к разрешению конфликта.
17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал встречу тяжелой, но деловой. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стороны не продвинулись по вопросам территорий и Запорожской АЭС. Вместе с тем, по его словам, военные «почти договорились» о механизме мониторинга прекращения огня с участием США – «если будет политическая воля».
22 февраля появлялись данные, что новый раунд переговоров по Украине в Женеве может состояться уже 26 февраля. Но пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков 24 февраля рассказал, что сроки следующего раунда переговоров по Украине пока не определены.