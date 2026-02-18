Зеленский: переговоры в Женеве не достигли прогресса по территориям и ЗАЭС
Делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна».
При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».
Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу в Женеве как тяжелую, но деловую.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о каких-либо оценках. Он сообщил, что российская делегация напрямую докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ходе переговорного процесса.
Встреча 18 февраля началась около 11:00 мск и завершилась примерно в 12:45 мск. Мединский добавил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.
Предыдущий раунд переговоров прошел 17 февраля и длился около 4,5 часа – с 15:55 до 20:25 мск. Встреча состоялась в отеле InterContinental рядом с европейской штаб-квартирой ООН.