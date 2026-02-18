Газета
Песков: делегация напрямую докладывает Путину о ходе переговоров в Женеве

Ведомости

Российская делегация напрямую докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ходе трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока рано об этом говорить. Разумеется, идут прямые доклады президенту, но пока рано говорить о каких-то оценках», – подчеркнул он.

У представителя Кремля спросили, передавали ли переговорщики сообщения о предложении украинской делегации об организации встречи президента Украины Владимира Зеленского c Путиным. Он напомнил, что переговоры продолжаются, и заверил, что если будет информация, ей поделится помощник президента РФ Владимир Мединский.

По мнению Пескова, пока о том, что обсуждалось, вряд ли следует говорить. Сначала нужно дождаться завершения нового раунда.

18 февраля в Женеве начались трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. Встречи проходят за закрытыми дверьми. Предыдущий раунд переговоров прошел 17 февраля и продолжался около 4,5 часа.

В этот же день Зеленский заявил, что лучшим способом добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта с Россией является его личная встреча с Путиным. Президент Украины рассказал, что поручил своей команде поднять вопрос о возможной встрече лидеров в Женеве. Он выразил мнение, что именно личный диалог может помочь продвинуться по ключевому вопросу – контролю над Донбассом.

