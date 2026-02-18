Песков: делегация напрямую докладывает Путину о ходе переговоров в Женеве

В этот же день Зеленский заявил, что лучшим способом добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта с Россией является его личная встреча с Путиным. Президент Украины рассказал, что поручил своей команде поднять вопрос о возможной встрече лидеров в Женеве. Он выразил мнение, что именно личный диалог может помочь продвинуться по ключевому вопросу – контролю над Донбассом.