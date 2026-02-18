В Женеве за закрытыми дверьми начались встречи по Украине
Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве начались за закрытыми дверьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, все три делегации прибыли на площадку переговоров.
До этого появлялись данные, что встреча российской, американской и украинской делегаций должна возобновиться в 11:00 мск. Предыдущий раунд переговоров состоялся 17 февраля и продолжался около 4,5 часа – с 15:55 до 20:25 мск. Переговоры проходили в отеле InterContinental, расположенном рядом с европейской штаб-квартирой ООН.
По данным Reuters, после завершения основной встречи обсуждение продолжили военные представители сторон. Источник ТАСС отмечал, что переговоры проходили в напряженной атмосфере. По его словам, встречи проводились как в трехстороннем формате, так и в двустороннем – российско-американском и российско-украинском.
Еще перед началом переговоров в Женеве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ожидать оперативных новостей по итогам встречи 17 февраля не стоит, поскольку переговорная работа будет продолжена. В Кремле также поясняли, что повестка женевских консультаций шире, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби, и включает в том числе территориальный вопрос.