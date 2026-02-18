В Женеве за закрытыми дверьми начались встречи по Украине

Еще перед началом переговоров в Женеве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ожидать оперативных новостей по итогам встречи 17 февраля не стоит, поскольку переговорная работа будет продолжена. В Кремле также поясняли, что повестка женевских консультаций шире, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби, и включает в том числе территориальный вопрос.