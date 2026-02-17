ТАСС: переговоры в Женеве были напряженными
Переговоры Украины, России и США в Женеве были очень напряженными, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
При этом участники делегаций договорились продолжить контакты 18 февраля. 17 февраля консультации длились шесть часов, отметил источник.
Как рассказывает собеседник ТАСС, встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний формат. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.
Первый день переговоров трех делегаций в Женеве завершился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. По данным Кремля, 18 февраля в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.