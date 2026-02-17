ТАСС: переговоры в Женеве были напряженными

Первый день переговоров трех делегаций в Женеве завершился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. По данным Кремля, 18 февраля в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.