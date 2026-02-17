Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ТАСС: переговоры в Женеве были напряженными

Ведомости

Переговоры Украины, России и США в Женеве были очень напряженными, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

При этом участники делегаций договорились продолжить контакты 18 февраля. 17 февраля консультации длились шесть часов, отметил источник.

Как рассказывает собеседник ТАСС, встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний формат. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.

Первый день переговоров трех делегаций в Женеве завершился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. По данным Кремля, 18 февраля в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.

Читайте также:ТАСС: Мединский не будет делать заявлений после переговоров
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте