ТАСС: Мединский не будет делать заявлений после переговоров
Глава российской делегации на переговорах США, России и Украины по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой Владимир Мединский не будет делать заявлений по итогам первого дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Первый день переговоров российской, американской и украинской делегаций в Женеве завершился. Они продолжались больше четырех часов.
Помимо Мединского в российскую делегацию входят также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица. ТАСС сообщал, что представители Италии, Германии, Франции и Великобритании также присутствуют в Женеве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. Он уточнил, что работа продолжится и на следующий день. По данным Кремля, в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.