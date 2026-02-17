Песков призвал не ждать новостей о переговорах в Женеве 17 февраля
Новостей о встрече РФ, США и Украины, которая пройдет в Женеве 17 февраля, ожидать не стоит. Переговоры продолжатся 18 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Не думаю что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Естественно, все будет в закрытом для прессы режиме», – сказал он.
На встрече планируется рассмотреть более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби, сообщали в Кремле. Речь пойдет о территориальном вопросе.
ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что делегация России на переговорах в Женеве будет расширена до 20 человек. Российскую сторону представит помощник президента Владимир Мединского, а также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.
МИД Швейцарии также сообщал, что переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом для СМИ формате. В ведомстве также отметили, что для журналистов будет организован пресс-центр. Он будет расположен напротив отеля InterContinental.