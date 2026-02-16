Переговоры РФ, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом для СМИ формате
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве, которые запланированы на 17-18 февраля, пройдут в закрытом для СМИ формате. Об этом сообщил МИД Швейцарии, передает «РИА Новости».
Там также сообщили, что для журналистов будет организован пресс-центр. Он будет расположен напротив отеля InterContinental.
На грядущих переговорах планируется обсудить более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби, сообщали в Кремле. Речь пойдет о территориальном вопросе.
ТАСС со ссылкой на источник писал, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве будет расширена до 20 человек. Возглавит группу помощник президента Владимир Мединский. Помимо него в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.