Представители европейских стран находятся в Женеве для встреч по Украине

Представители Италии, Германии, Франции и Великобритании присутствуют в Женеве, где проходит третий раунд переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянских дипломатических источников.

По их данным, европейские делегации находятся на площадке переговоров и «следят за переговорной сессией в Женеве после состоявшихся двух первых раундов в Абу-Даби».

В Женеве, как сообщается, запланированы дополнительные переговоры. В частности, советники по национальной безопасности европейских стран встретятся с представителями украинской и американской делегаций.

17 февраля трехсторонние переговоры стартовали в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа делегаций продолжится на следующий день. По данным Кремля, в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.

Российской делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме Мединского в нее входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.

