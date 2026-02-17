Представители европейских стран находятся в Женеве для встреч по Украине

17 февраля трехсторонние переговоры стартовали в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа делегаций продолжится на следующий день. По данным Кремля, в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.