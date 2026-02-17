В Женеве завершились переговоры РФ, США и Украины
Переговоры российской, американской и украинской делегаций в Женеве завершились. Они продолжались больше четырех часов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
В то же время Reuters сообщает, что в переговорах РФ, США и Украины завершилась политическая часть. По данным агентства, далее беседу продолжат военные представители сторон.
Российскую сторону на переговорах представляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица. ТАСС сообщал, что представители Италии, Германии, Франции и Великобритании также присутствуют в Женеве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. Он уточнил, что работа продолжится и на следующий день. По данным Кремля, в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.