Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Женеве завершились переговоры РФ, США и Украины

Ведомости

Переговоры российской, американской и украинской делегаций в Женеве завершились. Они продолжались больше четырех часов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. 

В то же время Reuters сообщает, что в переговорах РФ, США и Украины завершилась политическая часть. По данным агентства, далее беседу продолжат военные представители сторон. 

Российскую сторону на переговорах представляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица. ТАСС сообщал, что представители Италии, Германии, Франции и Великобритании также присутствуют в Женеве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. Он уточнил, что работа продолжится и на следующий день. По данным Кремля, в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь