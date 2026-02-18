Переговоры в Женеве по Украине возобновятся в 11:00 мск

Встреча 17 февраля российской, американской и украинской делегаций продолжалась 4,5 часа. Она началась около 15:55 мск и завершилась в 20:25 мск в отеле InterContinental, расположенном недалеко от европейской штаб-квартиры ООН. Reuters сообщал, что после этого беседу продолжили военные представители сторон. Источник ТАСС сообщал, что переговоры были очень напряженными.