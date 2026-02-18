Газета
Переговоры в Женеве по Украине возобновятся в 11:00 мск

Ведомости

Трехсторонние переговоры по украинскому кризису в Женеве возобновятся в 9:00 по местному времени (11:00 мск), сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча 17 февраля российской, американской и украинской делегаций продолжалась 4,5 часа. Она началась около 15:55 мск и завершилась в 20:25 мск в отеле InterContinental, расположенном недалеко от европейской штаб-квартиры ООН. Reuters сообщал, что после этого беседу продолжили военные представители сторон. Источник ТАСС сообщал, что переговоры были очень напряженными.

Первый день женевских переговоров. Главное

Политика / Международные отношения

16 февраля ТАСС писал со ссылкой на источник, что российская делегация на трехсторонней встрече в Женеве будет расширена до 20 человек. Сторону Москвы представляют помощник президента Владимир Мединский, а также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.

Трехсторонние переговоры по Украине проходят в Женеве 17–18 февраля. Как уточняли в Кремле, одной из главных тем встречи станет территориальный вопрос. Журналистов в зал не пускают.

