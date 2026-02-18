Переговоры в Женеве по Украине возобновятся в 11:00 мск
Трехсторонние переговоры по украинскому кризису в Женеве возобновятся в 9:00 по местному времени (11:00 мск), сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Встреча 17 февраля российской, американской и украинской делегаций продолжалась 4,5 часа. Она началась около 15:55 мск и завершилась в 20:25 мск в отеле InterContinental, расположенном недалеко от европейской штаб-квартиры ООН. Reuters сообщал, что после этого беседу продолжили военные представители сторон. Источник ТАСС сообщал, что переговоры были очень напряженными.
16 февраля ТАСС писал со ссылкой на источник, что российская делегация на трехсторонней встрече в Женеве будет расширена до 20 человек. Сторону Москвы представляют помощник президента Владимир Мединский, а также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.
Трехсторонние переговоры по Украине проходят в Женеве 17–18 февраля. Как уточняли в Кремле, одной из главных тем встречи станет территориальный вопрос. Журналистов в зал не пускают.