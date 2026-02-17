Первый день женевских переговоров. Главное

Первый день женевских переговоров. ГлавноеТрехсторонние переговоры по Украине длились 4,5 часа
Трехсторонние переговоры по Украине в Швейцарии будут идти два дня 17 и 18 февраля. В первый из дней делегации вели переговоры 4,5 часа. Встреча началась около 15:55 мск и завершилась в 20:25 мск в отеле InterContinental в Женеве, расположенном недалеко от европейской штаб-квартиры ООН. На открытии присутствовал глава МИД принимающей стороны Иньяцио Кассис. Журналистов на консультации не пускают, поэтому далее общение продолжилось без камер.
Российской делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее вошли также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и др. Швейцария обеспечила российскому борту безопасный пролет. На Украине высказывали опасения, что из-за возвращения Мединского за стол переговоров они «станут жестче».
США традиционно представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, в делегацию также включили министра армии Дэниела Дрисколла и главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексуса Гринкевича.
Киев направил в Женеву руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов), его заместителя Сергея Кислицу, секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамию и замначальника ГУР Вадима Скибицкого.
Источники ТАСС и «РИА Новости» утверждают, что в Женеве находятся и представители Италии, Германии, Франции и Великобритании. Они «следят за переговорной сессией», а по ее завершении советники по национальной безопасности европейских стран могут встретиться с представителями Украины и США.
Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркивал, что обеим сторонам придется представить вариант завершения конфликта, «на который они могли бы согласиться».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что на встрече будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в частности территориальный вопрос. Он также призывал «не ждать новостей» по итогам первого дня.
Зеленский «ключевым приоритетом» на переговорах называл гарантии безопасности. Умеров выражал надежду, что в Женеве удастся договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам.
Как пишет The Economist, украинская делегация разделилась на два крыла из-за вопроса о необходимости подписания соглашения под руководством США. Сторонники Буданова считают, что Киеву выгодно заключить соглашение как можно скорее, и опасаются, что «окно возможностей может скоро закрыться».
Представители второго крыла категорически не согласны идти на компромиссы. Эта группа находится под влиянием бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, отправленного в отставку в связи с коррупционным скандалом.
InterContinental, ставший площадкой для переговоров, был открыт в 1964 г., с тех пор там побывали более 400 лидеров государств. Зимой 1973 г. в отеле проходили переговоры о мирном урегулировании арабо-израильского конфликта, вызванного войной Судного дня. В мае 1977 г. в InterContinental встретились президент Сирии Хафез аль-Асад и американский президент Джимми Картер. Осенью 1985 г. в Женеве впервые встретились генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Рональд Рейган, делегация США останавливалась в InterContinental.