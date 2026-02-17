Первый день женевских переговоров. Главное

InterContinental, ставший площадкой для переговоров, был открыт в 1964 г., с тех пор там побывали более 400 лидеров государств. Зимой 1973 г. в отеле проходили переговоры о мирном урегулировании арабо-израильского конфликта, вызванного войной Судного дня. В мае 1977 г. в InterContinental встретились президент Сирии Хафез аль-Асад и американский президент Джимми Картер. Осенью 1985 г. в Женеве впервые встретились генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Рональд Рейган, делегация США останавливалась в InterContinental.