Швейцария пообещала обеспечить делегации РФ безопасный пролет

17–18 февраля в Женеве состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Женева была выбрана местом переговоров из-за «удобства для всех». Представитель Кремля также говорил, что европейцев не будет за столом переговоров, не став уточнять, касается ли это и хозяев.