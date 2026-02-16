Швейцария пообещала обеспечить делегации РФ безопасный пролет
Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России на переговоры в Женеве по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», – сказал собеседник агентства.
17–18 февраля в Женеве состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Женева была выбрана местом переговоров из-за «удобства для всех». Представитель Кремля также говорил, что европейцев не будет за столом переговоров, не став уточнять, касается ли это и хозяев.
Первые трехсторонние переговоры прошли 23–24 января в Абу-Даби. Песков отмечал, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом. Второй раунд состоялся там же 4–5 февраля. По словам Пескова, два дня переговоров по Украине были конструктивными, но очень сложными.