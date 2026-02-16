Почему недружественная Швейцария теперь принимает переговоры РФ, США и Украины

Почему недружественная Швейцария теперь принимает переговоры РФ, США и УкраиныЛокация в центре Европы удобна американцам для параллельного диалога с Ираном
Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США пройдет 17–18 февраля в швейцарской Женеве. Первым об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позже он добавил, что Женева была выбрана местом переговоров из-за «удобства для всех». «Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что европейцев не будет за столом переговоров, не став уточнять, касается ли это и хозяев.
Российскую делегацию на переговорах, как уже было в 2022 и 2025 гг., возглавит помощник президента Владимир Мединский. Это контрастирует с предыдущими раундами в Абу-Даби, где российскую делегацию возглавлял руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту замену «неожиданной», связав ее с желанием Москвы отложить принятие некоего «решения». Зеленский добавил, что Украина вместе с США «не позволят» из-за этого начать переговоры с чистого листа, пишет «РБК-Украина».
ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в состав российской делегации, которая в Женеве из-за расширенной повестки будет увеличена до 15–20 человек (в Стамбуле говорилось о восьми), снова войдет и замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Он, в свою очередь, 15 февраля вспомнил о прошлогодней идее президента России Владимира Путина «обсуждать с США и странами Европы введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты скептично описывали реалистичность такого сценария без согласия самой Украины. Не поддержали этот подход и в ООН.
Украина на переговорах в Швейцарии будет представлена знакомым составом: делегацию возглавит глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а еще в нее войдут глава офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
От американцев в Женеве тоже будут привычные лица, подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, а именно спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. С ними Зеленский пообщался накануне. При этом 17 февраля в Женеве, как сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, пройдет и второй раунд переговоров США и Ирана и там тоже ожидается участие Рубио и Кушнера.
Швейцария – государство, официально признанное правительством России недружественным в марте 2022 г. А вот, например, член НАТО Турция в этот список не входит. Мединский находится под санкциями США и Канады, но не Евросоюза и Швейцарии.
Последний раунд переговоров, где руководителем делегации России был он, состоялся 23 июля 2025 г. в Стамбуле. По его итогам Мединский говорил о решении создать три рабочие группы в онлайн-режиме – по политическим, гуманитарным и военным вопросам, чего на практике так и не случилось. Также по итогам раундов переговоров стороны обменивались телами погибших.
Швейцария по-прежнему страна с особым статусом, так как она не входит ни в ЕС, ни в НАТО, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. В последние месяцы наблюдается оживление дипломатических контактов между Берном и Москвой, подчеркивает Кортунов.
В мае 2025 г. готовность организовать переговоры России и Украины подтверждал «Ведомостям» глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер. Ранее страна часто становилась площадкой мировой дипломатии. Например, предпоследняя встреча президентов России и США – тогда это были Путин и Джо Байден – прошла летом 2021 г. тоже в Женеве. Летом 2024 г. Швейцария принимала «саммит мира» с участием 91 страны (без России).
В Женеве 23 ноября 2025 г. уже проходил один из раундов американо-украинских переговоров по обсуждению мирного плана из 28 пунктов. Три месяца назад в российском посольстве в Швейцарии говорили «Ведомостям», что страна «полностью утратила преимущество нейтрального статуса».
Швейцария в лице министра иностранных дел Иньяцио Кассиса также председательствует в 2026 г. в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В посольстве России в Швейцарии заявили «Ведомостям», что февральский раунд переговоров не связан с тематикой ОБСЕ. Кортунов отмечает, что это «единственная организация, которая имеет опыт мониторинга и выполнения договоренностей о прекращении огня».
Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посещали Москву 5–6 февраля, сразу после Киева, и провели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предыдущий раз Швейцария председательствовала в ОБСЕ в 2014 г., тогда в Москву к Путину приезжал бывший президент Дидье Буркхальтер.
В интервью швейцарскому общественному телеканалу SRF Кассис сказал, что его вывод по итогам поездки состоит в том, что «Россия хочет сделать шаг в сторону мира», добавив, что ключевой вопрос заключается в цене. Кассис также отметил, что ключевые вопросы, включая территориальные, все еще не решены.
Накануне Зеленский снова сказал, что Украина «никогда» не выведет войска с подконтрольной ей части Донбасса.
Что касается «удобства» площадки переговоров, то это касается скорее представителей администрации Трампа, где внешнеполитическая деятельность выстроена «нестандартным образом», когда одни и те же люди занимаются и Украиной, и Ираном, говорит Кортунов. То, что российскую делегацию в Женеве возглавит Мединский, эксперт считает связанным с расширением повестки переговоров: если военные обсуждали технические вопросы, «связанные с модальностью прекращения огня» и обменом военнопленными, то при Мединском могут обсуждаться теоретически как территориальные проблемы, так и вопросы о статусе русского языка или канонической православной церкви.