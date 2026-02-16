Почему недружественная Швейцария теперь принимает переговоры РФ, США и Украины

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США пройдет 17–18 февраля в швейцарской Женеве. Первым об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позже он добавил, что Женева была выбрана местом переговоров из-за «удобства для всех». «Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что европейцев не будет за столом переговоров, не став уточнять, касается ли это и хозяев.