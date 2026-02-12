Способны ли Россия и США наладить свои отношения без темы Украины

Способны ли Россия и США наладить свои отношения без темы УкраиныВыступление Сергея Лаврова в Госдуме пока, скорее, говорит об отрицательном ответе на вопрос
Несмотря на отсутствие официального американского ответа на сентябрьское предложение президента России Владимира Путина о взаимном соблюдении количественных ограничений по договору СНВ-III (ДСНВ) еще один год после его истечения 5 февраля, Москва сохранит мораторий. Выступая 11 февраля на правительственном часе в Госдуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что и Вашингтон «не спешит уходить от этих показателей». «Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны, который был объявлен президентом, сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты», – подчеркнул министр.
Настрой американской администрации по поводу ДСНВ понять сложно, потому что их основной ответ – призывы к Китаю подключиться к контролю над вооружениями, подчеркивает научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. По мнению эксперта, прямого ответа США на предложение российской стороны и не следует ожидать, хотя в ближайшие пару месяцев американцы могут прояснить перспективы развертывания дополнительных ядерных сил. «Необязательно это будет в рамках ответа на наши призывы, а, например, сугубо для внутриполитического процесса, включающего работу над бюджетом на следующий финансовый год», – говорит эксперт.
В день истечения договора Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Вместо того чтобы продлевать действие ДСНВ (плохо согласованного США соглашения, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может продлиться еще долго в будущем».
Выступление Лаврова в Думе было посвящено в целом внешнеполитическим вопросам.
Пресловутые «понимания» по Украине, достигнутые в ходе саммита Путина и Трампа 15 августа 2025 г. в Анкоридже (на Аляске), «остаются на столе», подчеркнул он. Лавров также отметил надежды Москвы достичь в ходе переговоров с США «чего-то значимого», в том числе в экономической сфере. «Пока практически зримых результатов мы не наблюдаем, кроме того, что мы неоднократно приветствовали возобновление диалога в самых разных форматах не только по Украине, но и по вопросам двусторонних отношений», – сказал Лавров.
В письменных ответах на вопросы от фракций министр также подчеркнул, что Россия ценит усилия Трампа, который «в отличие от своих предшественников и многих европейских политиков демонстрирует готовность к диалогу».
При этом только 9 февраля в интервью телеканалу TV BRICS Лавров сказал, что, несмотря на достижение в Анкоридже взаимопонимания, на практике с того времени диалог Москвы и Вашингтона стал идти в другую сторону. «В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить «по-мужски», то они предложили – мы согласились. <...> Пока на практике всё выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море <...> Помимо того что они [американцы] вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего», – отмечал министр.
Отделение украинского трека от вопросов двустороннего сотрудничества России и США остается сложной задачей, прежде всего из-за такой увязки со стороны администрации Трампа, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Вашингтон осознанно сдерживает сотрудничество с Москвой по другим темам, пытаясь добиться от нее уступок по украинскому урегулированию. Они исходят из того, что нормализация дипотношений и экономического взаимодействия – то, что якобы России нужно больше, чем США», – объяснил эксперт.
Причина, по которой администрация Трампа добивается от Москвы дополнительных уступок, состоит в том, что Белый дом пока не в состоянии обеспечить принятие «пониманий Анкориджа» Киевом и Брюсселем. Поэтому, подчеркивает Суслов, Трамп снова пытается давить на Россию.
«В этом контексте стоит задуматься, не обманываем ли мы себя гипотезой о стремлении Трампа сотрудничать с Россией по более широкому спектру вопросов. На такие мысли наталкивают практические шаги администрации Трампа по широкому кругу вопросов (от энергетики и стратстабильности до Ирана, Венесуэлы, Кубы и Закавказья), которые по-прежнему носят недружественный, а иногда и враждебный характер», – резюмирует Суслов.