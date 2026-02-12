Способны ли Россия и США наладить свои отношения без темы Украины

При этом только 9 февраля в интервью телеканалу TV BRICS Лавров сказал, что, несмотря на достижение в Анкоридже взаимопонимания, на практике с того времени диалог Москвы и Вашингтона стал идти в другую сторону. «В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить «по-мужски», то они предложили – мы согласились. <...> Пока на практике всё выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море <...> Помимо того что они [американцы] вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего», – отмечал министр.