О чем говорил Лавров на правительственном часе в Госдуме

О чем говорил Лавров на правительственном часе в ГосдумеПритязания Трампа на Гренландию, скорый визит Путина в Китай и «дух Анкориджа»
Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил в Госдуме в рамках правительственного часа. Он прокомментировал вопросы внешней политики и ключевые события в мире, коснувшись отношений с США, Европой. Главные заявления министра – в подборке «Ведомостей».
О Гренландии
Москва будет вынуждена принять соответствующие меры военного и технического характера в случае милитаризации Гренландии и реализации действий, угрожающих России.
В то же время гренландский вопрос не касается РФ напрямую, его должны решать между собой Дания и США.
Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества.
О договоренностях на Аляске
Понимания по Украине, которых Владимир Путин и Дональд Трамп достигли в Анкоридже, «остаются на столе». Необходимо устранить первопричины конфликта. Такой подход позволит обеспечить устойчивый мир, уверены в Москве.
Россия продолжит прикладывать все политико-дипломатические усилия для реализации целей СВО. Право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на определение своей судьбы в единстве с Россией не должно отрицаться.
О визите Путина в Китай
Российская сторона будет «активно и продуктивно» готовиться к визиту Путина в Китай. Он состоится уже в первой половине этого года.
Развитие отношений России и Китая оказывает стабилизирующее влияние на всю систему международных отношений, формирует пояс добрососедства вдоль российских границ.
О диалоге с США
Стратегический диалог с администрацией Трампа пока не начался. Россия к нему готова, а вот США «еще думают, созревают». В то же время необходимость таких контактов «давно назрела», подчеркнул Лавров.
Москва надеется, что диалог приведет к чему-то значимому, в том числе в сфере экономики. Сейчас «практически зримых результатов» взаимодействия, за исключением начавшегося диалога по Украине, пока нет.
Мораторий по ограничениям Договора о стратегических наступательных вооружениях сохраняется до тех пор, пока США сохраняют лимиты. Они не спешат уходить от этих показателей.
О сделках с венесуэльской нефтью
Запрет США на сделки с нефтью Венесуэлы стал прямой дискриминацией. У России, Китая и Ирана были инвестиции в венесуэльский энергетический нефтяной сектор.
На народы Венесуэлы и Кубы оказывается серьезнейшее внешнее давление. Россия готова оказать поддержку.
Об отношениях с Европой
Россия отказывается от любых инициатив в отношении Европы, но если «одумаются – пусть, пожалуйста, обращаются».
Европейцы оказались в интересной ситуации в сфере энергетики. Они хотели «создать проблемы другим», но нанесли ущерб самим себе и втридорога платят за американский СПГ. Экономики стран ЕС не выдерживают бремени цен на энергоносители.
Ситуацию с заморозкой и использованием российских активов в Европе Россия «так просто не оставит». Проценты, которые используются, тоже «растут из наших денег».