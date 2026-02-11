Газета
Главная / Политика /

О чем говорил Лавров на правительственном часе в Госдуме

Притязания Трампа на Гренландию, скорый визит Путина в Китай и «дух Анкориджа»
Анна Бойцова
Пресс-служба Государственной думы
Пресс-служба Государственной думы

Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил в Госдуме в рамках правительственного часа. Он прокомментировал вопросы внешней политики и ключевые события в мире, коснувшись отношений с США, Европой. Главные заявления министра – в подборке «Ведомостей».

О Гренландии

  • Москва будет вынуждена принять соответствующие меры военного и технического характера в случае милитаризации Гренландии и реализации действий, угрожающих России.

  • В то же время гренландский вопрос не касается РФ напрямую, его должны решать между собой Дания и США.

  • Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества.

О договоренностях на Аляске

  • Понимания по Украине, которых Владимир Путин и Дональд Трамп достигли в Анкоридже, «остаются на столе». Необходимо устранить первопричины конфликта. Такой подход позволит обеспечить устойчивый мир, уверены в Москве.

  • Россия продолжит прикладывать все политико-дипломатические усилия для реализации целей СВО. Право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на определение своей судьбы в единстве с Россией не должно отрицаться.

О визите Путина в Китай

  • Российская сторона будет «активно и продуктивно» готовиться к визиту Путина в Китай. Он состоится уже в первой половине этого года.

  • Развитие отношений России и Китая оказывает стабилизирующее влияние на всю систему международных отношений, формирует пояс добрососедства вдоль российских границ.

О диалоге с США

  • Стратегический диалог с администрацией Трампа пока не начался. Россия к нему готова, а вот США «еще думают, созревают». В то же время необходимость таких контактов «давно назрела», подчеркнул Лавров.

  • Москва надеется, что диалог приведет к чему-то значимому, в том числе в сфере экономики. Сейчас «практически зримых результатов» взаимодействия, за исключением начавшегося диалога по Украине, пока нет.

  • Мораторий по ограничениям Договора о стратегических наступательных вооружениях сохраняется до тех пор, пока США сохраняют лимиты. Они не спешат уходить от этих показателей.

О сделках с венесуэльской нефтью

  • Запрет США на сделки с нефтью Венесуэлы стал прямой дискриминацией. У России, Китая и Ирана были инвестиции в венесуэльский энергетический нефтяной сектор.

  • На народы Венесуэлы и Кубы оказывается серьезнейшее внешнее давление. Россия готова оказать поддержку.

Об отношениях с Европой

  • Россия отказывается от любых инициатив в отношении Европы, но если «одумаются – пусть, пожалуйста, обращаются».

  • Европейцы оказались в интересной ситуации в сфере энергетики. Они хотели «создать проблемы другим», но нанесли ущерб самим себе и втридорога платят за американский СПГ. Экономики стран ЕС не выдерживают бремени цен на энергоносители.

  • Ситуацию с заморозкой и использованием российских активов в Европе Россия «так просто не оставит». Проценты, которые используются, тоже «растут из наших денег».

