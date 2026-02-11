Лавров: зримых результатов сотрудничества США и РФ нет, кроме диалога по Украине

Лавров также отмечал, что стратегический диалог с администрацией президента США Дональда Трампа пока не начался. 9 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков информировал, что договоренностей о начале переговоров между Москвой и Вашингтоном по соглашению, которое могло бы прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), на данный момент нет.