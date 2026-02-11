Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: зримых результатов сотрудничества США и РФ нет, кроме диалога по Украине

Ведомости

В настоящее время Москва не наблюдает зримых практических результатов взаимодействия России и США, кроме возобновления диалога по Украине и вопросам двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Госдуме.

«Надеюсь, что этот диалог когда-то приведет к чему-то значимому, в том числе к реализации тех самых взаимовыгодных экономических проектов, о которых так много говорят за последний год», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также отмечал, что стратегический диалог с администрацией президента США Дональда Трампа пока не начался. 9 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков информировал, что договоренностей о начале переговоров между Москвой и Вашингтоном по соглашению, которое могло бы прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), на данный момент нет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь