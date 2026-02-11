Лавров: зримых результатов сотрудничества США и РФ нет, кроме диалога по Украине
В настоящее время Москва не наблюдает зримых практических результатов взаимодействия России и США, кроме возобновления диалога по Украине и вопросам двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Госдуме.
«Надеюсь, что этот диалог когда-то приведет к чему-то значимому, в том числе к реализации тех самых взаимовыгодных экономических проектов, о которых так много говорят за последний год», – сказал глава внешнеполитического ведомства.
Лавров также отмечал, что стратегический диалог с администрацией президента США Дональда Трампа пока не начался. 9 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков информировал, что договоренностей о начале переговоров между Москвой и Вашингтоном по соглашению, которое могло бы прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), на данный момент нет.