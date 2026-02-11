Лавров: стратегический диалог с администрацией США еще не начался

При этом 9 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что договоренностей о начале переговоров между Россией и США по соглашению, которое могло бы прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), на данный момент нет.