Лавров: стратегический диалог с администрацией США еще не начался
Стратегический диалог с администрацией президента США Дональда Трампа пока не начался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал на правительственном часе в Госдуме, передают «РИА Новости».
По словам главы МИД РФ, США «еще думают, созревают». Россия же готова к началу такого диалога. По словам Лаврова, «он назрел».
11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не обсуждала с США вопросы работы G20, Москва заинтересована вести диалог с Вашингтоном по экономическим вопросам
При этом 9 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что договоренностей о начале переговоров между Россией и США по соглашению, которое могло бы прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), на данный момент нет.