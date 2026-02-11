Газета
Главная / Политика /

Лавров: стратегический диалог с администрацией США еще не начался

Ведомости

Стратегический диалог с администрацией президента США Дональда Трампа пока не начался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал на правительственном часе в Госдуме, передают «РИА Новости».

По словам главы МИД РФ, США «еще думают, созревают». Россия же готова к началу такого диалога. По словам Лаврова, «он назрел».

11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не обсуждала с США вопросы работы G20, Москва заинтересована вести диалог с Вашингтоном по экономическим вопросам

При этом 9 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что договоренностей о начале переговоров между Россией и США по соглашению, которое могло бы прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), на данный момент нет.

