Рябков заявил об отсутствии договоренностей с США о переговорах по новому ДСНВ

Ведомости

Договоренностей о начале переговоров между Россией и США по соглашению, которое могло бы прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), на данный момент нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я не могу подтвердить наличие такой договоренности», – сказал он, отметив, что дипломаты видели, что было заявлено Вашингтоном на высшем уровне и по линии высокопоставленных представителей госдепартамента (цитата по ТАСС).

«Мы сожалеем о том, что администрация США воспринимает ушедший, к сожалению, в историю ДСНВ как нечто не устраивающее Соединенные Штаты и требующее замены на что-то иное», – пояснил Рябков. Он добавил, что «на сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса».

6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к различным сценариям после окончания действия ДСНВ, однако считает предпочтительным диалог. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала о намерении США обсудить с Россией перспективы разработки нового соглашения по стратегическим вооружениям. По ее словам, президент США Дональд Трамп выступает за подготовку «улучшенного и модернизированного договора» с участием профильных экспертов.

В Кремле также отмечали, что Москва и Вашингтон понимают необходимость обсуждения темы стратегических вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал важность начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».

