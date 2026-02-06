Газета
Главная / Политика /

Кремль: РФ и США осознают необходимость переговоров по теме ДСНВ

Ведомости

Есть понимание о том, что Россия и США будут занимать ответственные позиции после окончания срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Речь об этом шла на переговорах в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

«Каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить», – отметил он.

5 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены обсудить с Россией перспективы выработки нового договора по стратегическим вооружениям на смену ДСНВ. По ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы эксперты по ядерной энергетике работали над новым, «улучшенным и модернизированным договором».

Axios со ссылкой на источники писал, что Вашингтон и Москва договорились еще на полгода соблюдать ключевые положения ДСНВ после истечения его срока. Формально договор истек 5 февраля, говорилось в материале, и юридически продлен не будет, но стороны обсуждают временное соблюдение его основных положений и параллельные переговоры о новом соглашении.

