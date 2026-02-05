Газета
Белый дом: США обсудят с Россией перспективы нового договора вместо ДСНВ

Ведомости

США намерены обсудить с Россией перспективы выработки нового договора по стратегическим вооружениям на смену ДСНВ. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы эксперты по ядерной энергетике работали над новым, «улучшенным и модернизированным договором».

5 февраля Трамп заявил о необходимости подготовки нового соглашения по стратегическим вооружениям вместо продления ДСНВ. Об этом он написал в публикации в своей соцсети Truth Social. По его словам, это должно быть соглашение, рассчитанное на долгосрочную перспективу.

До этого Axios со ссылкой на источники сообщил, что РФ и США договорились еще на полгода соблюдать ключевые положения ДСНВ после истечения срока его действия. Отмечалось, что договор формально истекает 5 февраля и юридически продлен не будет, однако стороны обсуждают временное соблюдение его основных положений и параллельные переговоры о новом соглашении.

Окончательное решение, по данным Axios, требует одобрения президентов двух стран. Как указывало издание, стороны договорились действовать «добросовестно» и обсуждать возможные форматы обновленного соглашения. Переговоры проходили в ОАЭ в течение последних суток, в том числе на полях консультаций по Украине. Как указывало издание, стороны договорились действовать «добросовестно» и обсуждать возможные форматы обновленного соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля заявлял, что Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном после окончания срока действия ДСНВ. 4 февраля в МИД РФ отмечали, что Россия намерена выстраивать политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.

