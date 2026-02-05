Белый дом: США обсудят с Россией перспективы нового договора вместо ДСНВ

До этого Axios со ссылкой на источники сообщил, что РФ и США договорились еще на полгода соблюдать ключевые положения ДСНВ после истечения срока его действия. Отмечалось, что договор формально истекает 5 февраля и юридически продлен не будет, однако стороны обсуждают временное соблюдение его основных положений и параллельные переговоры о новом соглашении.