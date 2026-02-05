Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля заявлял, что Москва будет готова вести диалог с Вашингтоном после окончания срока действия ДСНВ. Российская сторона сообщала об истечении срока договора, указывая на отсутствие реакции США на предложения Москвы. В МИД РФ отмечали, что после завершения «жизненного цикла» ДСНВ стороны больше не связаны обязательствами в его рамках, при этом Россия намерена выстраивать политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.