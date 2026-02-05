Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ

Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВПо его словам, действующее соглашение нуждается в улучшении
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разработки нового договора по стратегическим вооружениям вместо продления ДСНВ. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Вместо того чтобы продлевать NEW START [СНВ-3] (плохо согласованное соглашение США, которое, помимо прочего, сильно нарушается), мы должны позволить нашим ядерным экспертам разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое прослужит долго в будущем», – написал он.
5 февраля Axios сообщил, что Россия и США договорились еще на полгода соблюдать ключевые положения ДСНВ после истечения срока его действия. Источники издания отмечали, что договор формально истекает 5 февраля и юридически продлен не будет, однако стороны обсуждают временное выполнение его основных норм и параллельные переговоры о новом соглашении. Окончательное решение, по данным Axios, требует одобрения президентов двух стран.
По данным издания, в ходе консультаций стороны согласились действовать «добросовестно» и обсуждать возможные форматы обновленного соглашения. Переговоры проходили в ОАЭ в течение последних суток, в том числе на полях консультаций по Украине.
В этот же день Европейское командование вооруженных сил США сообщило о договоренности Вашингтона и Москвы возобновить диалог по военной линии на высоком уровне. Этот канал связи был приостановлен осенью 2021 г. Отмечалось, что американская сторона оценивает поддержание диалога как важный фактор глобальной стабильности и мира.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля заявлял, что Москва будет готова вести диалог с Вашингтоном после окончания срока действия ДСНВ. Российская сторона сообщала об истечении срока договора, указывая на отсутствие реакции США на предложения Москвы. В МИД РФ отмечали, что после завершения «жизненного цикла» ДСНВ стороны больше не связаны обязательствами в его рамках, при этом Россия намерена выстраивать политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.