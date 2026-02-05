Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США и Россия договорились возобновить переговоры по военной линии на высоком уровне

Ведомости

Вашингтон и Москва договорились возобновить диалог по военной линии на высоком уровне. Об этом сообщили в европейском командовании вооруженных сил США.

«США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами», – говорится в сообщении.

Этот канал связи, как отметили в командовании, был приостановлен перед началом российско-украинского конфликта, осенью 2021 г. Американская сторона оценивает поддержание диалога как важный фактор глобальной стабильности и мира.

Поддерживать диалог с Генштабом ВС РФ будет командующий европейским командованием генерал Алексус Гринкевич.

Сообщение о восстановлении диалога на высоком уровне появилось в день истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). МИД РФ сообщал, что Вашингтон не отреагировал на призывы Москвы пролонгировать соглашение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова вести диалог с Вашингтоном после окончания срока действия договора.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её