США и Россия договорились возобновить переговоры по военной линии на высоком уровне
Вашингтон и Москва договорились возобновить диалог по военной линии на высоком уровне. Об этом сообщили в европейском командовании вооруженных сил США.
«США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами», – говорится в сообщении.
Этот канал связи, как отметили в командовании, был приостановлен перед началом российско-украинского конфликта, осенью 2021 г. Американская сторона оценивает поддержание диалога как важный фактор глобальной стабильности и мира.
Поддерживать диалог с Генштабом ВС РФ будет командующий европейским командованием генерал Алексус Гринкевич.
Сообщение о восстановлении диалога на высоком уровне появилось в день истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). МИД РФ сообщал, что Вашингтон не отреагировал на призывы Москвы пролонгировать соглашение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова вести диалог с Вашингтоном после окончания срока действия договора.