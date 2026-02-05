Песков заявил о готовности РФ вести диалог с США о ДСНВ после истечения срока
Москва будет готова вести диалог с Вашингтоном после окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», – сказал он.
ДСНВ прекратит свое действие с завершением дня 5 февраля.
Москва сообщила об истечении срока ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон так и не отреагировал на предложения российской стороны 4 февраля. МИД РФ заявил, что в сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках. Москва вместе с тем намерена выстраивать свою дальнейшую политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что истечение срока действия документа представляет собой «серьезный момент» для международного мира и безопасности. Он напомнил, что обязательные ограничения на стратегические ядерные вооружения США и России снимаются на фоне усиления глобальной напряженности.