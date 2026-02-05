Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков заявил о готовности РФ вести диалог с США о ДСНВ после истечения срока

Ведомости

Москва будет готова вести диалог с Вашингтоном после окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», – сказал он.

ДСНВ прекратит свое действие с завершением дня 5 февраля.

Москва сообщила об истечении срока ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон так и не отреагировал на предложения российской стороны 4 февраля. МИД РФ заявил, что в сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках. Москва вместе с тем намерена выстраивать свою дальнейшую политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что истечение срока действия документа представляет собой «серьезный момент» для международного мира и безопасности. Он напомнил, что обязательные ограничения на стратегические ядерные вооружения США и России снимаются на фоне усиления глобальной напряженности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь