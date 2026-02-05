ДСНВ прекратит действие с завершением дня 5 февраля
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) прекратит свое действие с завершением дня 5 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня все, сегодня закончится день, и он прекратит свое действие», – сказал представитель Кремля.
4 февраля Москва сообщила об истечении срока ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон так и не отреагировал на предложения российской стороны. МИД РФ заявил, что в сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках. Москва вместе с тем намерена выстраивать свою дальнейшую политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.
5 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что истечение срока действия документа представляет собой «серьезный момент» для международного мира и безопасности. Он напомнил, что обязательные ограничения на стратегические ядерные вооружения США и России снимаются на фоне усиления глобальной напряженности.