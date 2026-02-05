Axios утверждает, что Россия и США договорились еще полгода соблюдать ДСНВ

Axios утверждает, что Россия и США договорились еще полгода соблюдать ДСНВСтороны согласились начать обсуждение путей обновления соглашения
Россия и США договорились начать обсуждение путей обновления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока его действия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров в Абу-Даби.
Источники Axios отмечают, что сам ДСНВ формально истекает 5 февраля и юридически продлен не будет. При этом обсуждаемая договоренность предполагает временное соблюдение его ключевых положений в течение полугода и параллельные переговоры о возможном новом соглашении. Окончательное решение, как уточняется, требует одобрения президентов двух стран.
По данным издания, в рамках консультаций стороны согласились действовать «добросовестно» и обсуждать возможные форматы обновленного соглашения. Переговоры велись в ОАЭ на протяжении последних суток, в том числе на полях консультаций по Украине.
5 февраля европейское командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон и Москва договорились возобновить диалог по военной линии на высоком уровне. Этот канал связи, как отметили в командовании, был приостановлен перед началом российско-украинского конфликта, осенью 2021 г. Американская сторона оценивает поддержание диалога как важный фактор глобальной стабильности и мира.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что Москва будет готова вести диалог с Вашингтоном после окончания срока действия ДСНВ.
Москва сообщила об истечении срока ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон так и не отреагировал на предложения российской стороны. МИД РФ заявил, что в сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках. Москва вместе с тем намерена выстраивать свою дальнейшую политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.