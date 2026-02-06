Лавров заявил о готовности РФ к любому сценарию после окончания ДСНВ

5 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены обсудить с РФ перспективы выработки нового соглашения по стратегическим вооружениям на смену ДСНВ. По ее словам, президент США Дональд Трамп выступает за подготовку «улучшенного и модернизированного договора» с участием профильных экспертов. В тот же день американский лидер сообщил о необходимости разработки нового соглашения вместо продления действующего договора, отметив, что оно должно быть рассчитано на долгосрочную перспективу.