Лавров заявил о готовности РФ к любому сценарию после окончания ДСНВ

Лавров заявил о готовности РФ к любому сценарию после окончания ДСНВВ Кремле указывают на необходимость переговоров с США по стратегическим вооружениям
Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но предпочитает диалог. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу.
По словам министра, после завершения действия договора образовался вакуум. «Россия готова к любому развитию событий. Мы, конечно, предпочитаем диалог и будем ждать, насколько США будут готовы к этому же», – сказал Лавров.
5 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены обсудить с РФ перспективы выработки нового соглашения по стратегическим вооружениям на смену ДСНВ. По ее словам, президент США Дональд Трамп выступает за подготовку «улучшенного и модернизированного договора» с участием профильных экспертов. В тот же день американский лидер сообщил о необходимости разработки нового соглашения вместо продления действующего договора, отметив, что оно должно быть рассчитано на долгосрочную перспективу.
6 февраля в Кремле заявили, что Москва и Вашингтон осознают необходимость переговоров по теме по теме ДСНВ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стороны понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».