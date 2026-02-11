Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль заинтересован в обсуждении с США экономических тем

Ведомости

Российская сторона не обсуждала с США вопросы работы G20, Москва заинтересована вести диалог с Вашингтоном по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Считаем, что на повестке дня много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес», – добавил он.

Говоря о потенциальном участии Южно-Африканской Республики в G20, Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, страна должна присутствовать в объединении и принимать активное участие.

США готовятся к приезду Путина на саммит G20

Политика / Международные отношения

3 февраля Кремль сообщал, что комиссия по участию России в G20 обсудила приоритеты председательства США в объединении. Особое внимание было уделено задачам по обеспечению интересов Москвы в диалогах по торговле, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта (ИИ).

О том что Россия будет работать в G20 при председательстве США, говорил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он сообщал, что формат G20 продолжает функционировать и приносить результаты. В том числе, на саммите в 2025 г. удалось принять совместную декларацию, отвечающую интересам России, отмечал Орешкин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её