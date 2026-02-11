Кремль заинтересован в обсуждении с США экономических тем

О том что Россия будет работать в G20 при председательстве США, говорил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он сообщал, что формат G20 продолжает функционировать и приносить результаты. В том числе, на саммите в 2025 г. удалось принять совместную декларацию, отвечающую интересам России, отмечал Орешкин.