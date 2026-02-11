Кремль заинтересован в обсуждении с США экономических тем
Российская сторона не обсуждала с США вопросы работы G20, Москва заинтересована вести диалог с Вашингтоном по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Считаем, что на повестке дня много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес», – добавил он.
Говоря о потенциальном участии Южно-Африканской Республики в G20, Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, страна должна присутствовать в объединении и принимать активное участие.
3 февраля Кремль сообщал, что комиссия по участию России в G20 обсудила приоритеты председательства США в объединении. Особое внимание было уделено задачам по обеспечению интересов Москвы в диалогах по торговле, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта (ИИ).
О том что Россия будет работать в G20 при председательстве США, говорил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он сообщал, что формат G20 продолжает функционировать и приносить результаты. В том числе, на саммите в 2025 г. удалось принять совместную декларацию, отвечающую интересам России, отмечал Орешкин.