Орешкин: Россия будет работать в G20 при председательстве США
Россия готова сотрудничать с США в рамках их председательства в G20, сосредоточившись на позитивной повестке развития. Об этом заявил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.
Орешкин, возглавляющий российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге, отметил, что Россия активно участвует в работе «двадцатки» независимо от председательствующей страны, стремясь внести вклад в повестку развития.
По его словам, формат G20 продолжает функционировать и приносить результаты. На текущем саммите удалось принять совместную декларацию, отвечающую интересам России. Обсуждаются вопросы продовольственной безопасности, развития и проблемы мировой финансовой системы.
Саммит «большой двадцатки» под председательство США запланирован во Флориде в декабре 2026 г. Он может пройти на территории гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса президента США Дональда Трампа в городе Дорал в окрестностях Майами.