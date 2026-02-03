Российская комиссия по участию в G20 обсудила председательство США
Комиссия по участию России в G20 обсудила приоритеты председательства США в объединении. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Предметно обсудили приоритеты и программу председательства США в этом ведущем международном форуме экономического сотрудничества», – говорится в сообщении.
Особое внимание комиссия уделила задачам по обеспечению интересов Москвы в диалогах по торговле, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта (ИИ).
Комиссия по итогам заседания сформировала рабочие группы для проработки ключевых направлений переговорного процесса G20. Встречу провела замначальника экспертного управления президента, шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. Участие в обсуждение приняли руководящие составы профильных российских министерств и ведомств.
О том что Россия будет работать в G20 при председательстве США, говорил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он сообщал, что формат G20 продолжает функционировать и приносить результаты. В том числе, на саммите в 2025 г. удалось принять совместную декларацию, отвечающую интересам России, отмечал Орешкин.
Саммит G20 под председательством США пройдет во Флориде в декабре 2026 г.