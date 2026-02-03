Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российская комиссия по участию в G20 обсудила председательство США

Ведомости

Комиссия по участию России в G20 обсудила приоритеты председательства США в объединении. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Предметно обсудили приоритеты и программу председательства США в этом ведущем международном форуме экономического сотрудничества», – говорится в сообщении.

Особое внимание комиссия уделила задачам по обеспечению интересов Москвы в диалогах по торговле, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта (ИИ).

Комиссия по итогам заседания сформировала рабочие группы для проработки ключевых направлений переговорного процесса G20. Встречу провела замначальника экспертного управления президента, шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. Участие в обсуждение приняли руководящие составы профильных российских министерств и ведомств.

О том что Россия будет работать в G20 при председательстве США, говорил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он сообщал, что формат G20 продолжает функционировать и приносить результаты. В том числе, на саммите в 2025 г. удалось принять совместную декларацию, отвечающую интересам России, отмечал Орешкин.

Саммит G20 под председательством США пройдет во Флориде в декабре 2026 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте